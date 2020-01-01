الصين: العدد الإجمالي لوفيات "كورونا" بلغ 1016

جهينة نيوز

أعلنت سلطات الصحة الصينية اليوم الثلاثاء 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم العاشر من شباط في زيادة من 97 قبلها بيوم.

ونقلت رويترز عن مفوضية الصحة الوطنية قولها بأن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي بلغ 1016.

كما تأكدت إصابة 2478 بالفيروس في البر الرئيسي يوم 10 شباط، في انخفاض مقارنة مع 3062 قبلها بيوم، وبهذا يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 42638.

يذكر أن تفشي فيروس كورونا وحمى الخنازير تسببا في رفع تكلفة الغذاء وغيره من المنتجات في الصين، ليزيد من الأعباء على كاهل الأسر التي تخشى بالفعل استمرار انتشار العدوى.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة، اليوم الاثنين، بلغ التضخم في أسعار المستهلكين 5.4% خلال كانون الثاني، وهي أعلى وتيرة ارتفاع للأسعار منذ تشرين الأول 2011.

وبالنسبة للمواد الغذائية التي تشكل ما يقرب من ثلث إنفاق المستهلكين الصينيين، فكانت الأكثر ارتفاعًا، وزادت أسعار لحم الخنازير –مكون أساسي في النظام الغذائي الصيني- بنسبة 116% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، فيما زادت تكلفة الخضروات بنسبة 17%.

وقال مكتب الإحصاءات إن فيروس كورونا لعب دورًا في ارتفاع الأسعار، وعزا الزيادة إلى تفشي المرض وعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فيما قال اقتصاديون إن تعطيل الوباء لروابط الإنتاج والنقل كان سببًا في زيادة الأسعار.