أبراج الثلاثاء 11 شباط مع سمر عمران

جهينة -خاص:

لايحب العراك ولا الكلام غير المهذب، ولايحب أن يكون طرفاً في نزاع بأي شكل كما أنه لايطيق الكذب.. شخص محب للحياة وقابل للتغيير بسرعة إذا كان ذلك يصب بمصلحته ومصلحة المحيط.. يملك الكثير من الحكمة والأخلاق الرفيعة.. مميز بالمحبة والإحساس والمشاعر وسرعة التأثر ويقع بالحب بسهولة إذا كان العمر يسمح بذلك.

هذا العام يحمل لك نشاطاً وانطلاقاً بمشاريع واستحقاقات كبيرة في العمل وانفتاح على الخارج وتيارات ملائمة.. تسيطر قصة قانونية وتميل كفة القضاء لمصلحتك... أوراق البيع أو الشراء أو الإرث تجري في نصف السنة وآخرها، قد يكون هناك انتقال إلى سكن جديد إذا كان الوضع يسمح بذلك.

الحمل:

اليوم واجبات وأعمال وتشعر بالتعب لاتهمل أعمالك وفي الوقت ذاته لاتجهد نفسك.. وانتبه لصحتك. نهارك مضغوط وحافل بالنشاطات على صعيد العمل . أحاديث شيقة يمكن تتشجع على تبادل أحاديث من مكان إلى مكان .. مطلوب منك السيطرة على مزاجك ولا بأس بطلب المساعدة لأننا سنراك اليوم في أكثر من مكان.

الثّور:

اليوم تناقش بثقة ومرونة وحرية ولا تخضع لشروط لاترضيك لأنك اليوم تلتفت لمسائل الأفراح وتغير الإقامة وتنخرط بمجموعة بهدف الترفيه أو تقدم خدمات... نشيط في محيطك وأخبار تخص الأولاد... احترم المواعيد لأن لديك أكثر من موعد وتعالج مسائل معنوية أو مادية وتعزز علاقاتك والنهار جيد للأخبار الجميلة.

الجوزاء:

قد تكون منضبط أكثر وتتجنب التذمر والتهرب من المسؤوليات لأن الفترة فيها احترام لمواعيد العائلة وتأخذ أقساط متقطعة من الراحة وتتفادى خلافات وتناقش بمرونة وتعالج أمور إدارية قد تتعلق بأعطال وإصلاحات وقد يكون هناك هاتف مستعجل يشعرك باضطراب... دع عزيمتك قوية وتعامل بهدوء.

السرطان:

لديك سفر قصير أو مقابلات والحديث والتنقل والاتصالات رتب أوراقك .. اليوم مناسب لترتيب الأوراق والزيارات وإذا كنت طالب بإمكانك إعادة النظر وتكون ناجح .. يوم للجد والسهر المتواصل ولحركة والتعديل على نط الحركة قد تكون مقابلات أو جيران أو أخوة.

الأسد:

يتركز اهتمامك على إنجازات مهمة هناك تجارب صعبة لكن هناك اهتمامات على الصعيد المالي وتعالج أمورك بموضوعية، ولا تقبل أي نتيجة إذا لم تكن إيجابية لأن النهار ناجح للمكاسب المالية وتتحرك بثقة اليوم... هناك تعديلات على الصعيد المالي فتحلى بالصبر والحنكة والقدرة على التنظيم لأن يومك يحمل لك فرص جديدة وآفاق ممكنة.

العذراء:

القمر عندك لذلك أنت الأكثر حظاً لأنه يعطيك فرصاً ثمينة وتثبت لمن حولك قدرتك على تخطي أي صعوبة وأهل الثقة يحققون معك بعض الأمور وتقرب المسافة بينك وبين المحيط وتدفع بمصالحك على أي صعيد.. لديك عروض كثيرة وفرص مغرية لكن المجازفة ممنوعة لأن اليوم يحمل لك نجاح للأمور التي كانت عالقة.. المرونة شرط أساس لتخطي العقبات..

الميزان:

لايوجد نشاط لديك احتمال أن يكون نهارك بطيء تشعر أن من حولك كلهم ضدك وعرقلة خيبة أمل .. تحلى بالصبر وواجه الواقع بصبر وبال طويل.. لاتضع كل الرهانات على حصان واحد وحاذر الانتقاد المباشر أو غير المباشر ولا تخالف التعليمات مهما انزعجت اليوم؟.

العقرب:

نهار فيه طمأنينة ويحمل لك عرفان بالجميل وفرح وانفتاح وقادر على امتصاص هفوات الأصدقاء وتأخذ دور في المصالحة ونهار فيه معرفة جديدة أو عزائم واللقاءات والتعرف على صديق جديد بحاجة للسكينة والحنان والهدوء.. نهار للعلاقات الاجتماعية.

القوس:

من الصباح قد تتوتر الأجواء ربما أنت على موعد مع مسؤولية كبيرة فلا تهمل عملك.. اليوم يوجد أزمة عابرة تترك آثار مهمة لذلك لاتضيع سمعتك وتستخف بالواجبات حتى لو كنت مريضاَ وحاول الانتباه على صحتك.. العواصف والتحالفات تسبب خلافات بينك وبين الآخرين لذلك قرّب المسافة مع محيطك.. نهارك حافل بالنقاشات الحادة.

الجدي:

يوم جيد وإيجابي تعيش لحظات فرح وشو ق وناجح بتحقيق أهدافك هناك أمور مستعجلة.. ورقة قانون واستقبال زوار وتسويق فكرة تجد من يسمعك ونهارك جيد تتحمس لإدخال تعديلات على صعيد الحركة والتواصل والبيع والشراء إذا كان وضعك يسمح... انتبه على موضوع الحركة.

الدلو:

من الصباح تستجمع طاقاتك وتركيزك، كأن اليوم أفضل من الأمس وأحداث نهارك تتواصل.. تجد نفسك مشغول بقضية ملحة وتعتني بعملك وتحاول تصحيح خطاء سابقة ملفات وفواتير.. تحقق مكسب مالي.. أكد على أوراقك اليوم لأن الأجواء فيها دفع أو تحضر مؤتمر أو أمر صحي يخصك أو يخص أحد المقربين . انشراح على صعيد التحالفات ونهار جيد.

الحوت:

جرب أن تجد فرصة للتفاهم لاستعادة الشريك سواء أكان عاطفي أو مهني... نهار للمصالحات.. لا تتذمر حتى لو كان هناك عرقلة أو تأجيل أو ركود.. جرّب الارتياح لوجوه داعمة لك وكن منفتحاً على الآخرين وحاول تغيير السيناريو ليكون لمصلحتك.. قد يكون هناك مشاركة على صعيد الإصلاحات.