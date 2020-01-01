تنسيقيات الارهابيين: الطيران الحربي السوري يدمر رتلا تركيا بريف حلب

جهينة نيوز:

قالت تنسيقيات الارهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي ان الطيران الحربي السوري استهدف رتلاً عسكرياً للاحتلال التركي.

وأكدت التنسيقات ان الرتل التركي مؤلف من عدة آليات، وتم استهدافه قرب مدينة الاتارب بريف حلب الغربي، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الجيش التركي.

ولم ترد أي تفاصيل حول حجم الخسائر في صفوف القوات التركية حتى اللحظة.

وكانت وزارة الحرب التركية اعلنت مقتل ستة جنود أتراك واصابة سبعة آخرين في استهداف الجيش السوري مطار تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي.

و زعمت وزارة الحرب التركية أن قواتها استهدفت 115 موقعا تابعا للجيش العربي السوري و اسقطت مروحية حربية و حيدت 101 جندي سوري بحسب وصفها في حين ذكرت مصادر ميدانية لجهينة نيوز بأن كان ما ذكرته وزارة الحرب التركية عاري عن الصحة و لم نسمع بهذه العمليات سوى على الاعلام.