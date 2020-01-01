روسيا.. نحو بث إعلانات الى سكان الارض من الفضاء

جهينة نيوز:

أعلن رئيس اتحاد مشاريع تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية في روسيا أندريه دافيدوف أن الخبراء في بلاده يطورون أقمارا صناعية صغيرة تساعد على بث الإعلانات من الفضاء.

ونقلت وكالة نوفوستي عن دافيدوف قوله في مقابلة صحفية..”نعمل حاليا على تطوير قمرين صناعيين صغيرين لإرسالهما إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة بروغريس الروسية سيوضعان في حاوية خاصة ويطلقان إلى مدارهما في المحطة ويباشرا مهماتهما الاختبارية عام 2022″.

وأشار دافيدوف إلى أنه سيتم التحكم بهذين القمرين عبر مختصين سيديرون مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية التي تعمل روسيا على تطويرها لافتا إلى أن أهم ما يميز القمرين امتلاكهما لوحات خاصة مزودة بمصابيح ليزرية قادرة على بث أضواء يمكن رؤيتها من الأرض.

ومن المتوقع أن تساعد الأضواء الناجمة عن هذه الأقمار في كتابة عبارات أو تشكيل أجسام معينة مضيئة في السماء يمكن استعمالها كإعلانات يشاهدها سكان الأرض.