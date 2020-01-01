صفحة رئاسة الجمهورية مكتب المفقودين المزورة تستمر بخداع الناس

جهينة نيوز:

حذرت رئاسة الجمهورية العربية السورية مجدداً من صفحة مزورة تحمل إسم " رئاسة الجمهورية السورية_مكتب المفقودين" .

و قال المكتب السياسي و الاعلامي في رئاسة الجمهورية عبر بيان نشر على صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على تلغراك ان الصفحة المزورة التي تحمل اسم ((رئاسة الجمهورية السورية_مكتب المفقودين)) على فيسبوك، والتي حذرنا منها أكثر من مرة، تواصلت خلال الأيام الماضية مع المئات من أهالي المفقودين، وقام القائمون عليها بسحب معلومات وصور وبيانات شخصية من كل من يتصل بهم، من خلال رسائل الصفحة، أو عبر تزويدهم في بعض الحالات بأرقام للتواصل، تبدو عادية ولكنها في الحقيقة عبارة عن أرقام وهمية أو تابعة لجهات إرهابية..

المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية يعيد التحذير من هذه الصفحة، ويؤكد أن لا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة أو بأي مكتب من المكاتب الرئاسية، وأن هدفها -كما ذكرنا سابقا- هو جمع معلومات وتفاصيل وأسماء وبيانات من الأهالي لاستخدامها لاحقا لغايات مشبوهة..

كما يؤكد المكتب أن الصفحة الوحيدة الخاصة برئاسة الجمهورية العربية السورية على #الفيسبوك هي هذه الصفحة فقط التي يصل عدد الإعجابات بها إلى اكثر من 1.8 مليون لايك حتى الآن.. وهذا رابطها:

https://www.facebook.com/SyrianPresidency