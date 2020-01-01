شاهد بالصور.. رتل عسكري تركي مدمر جراء "قصف الجيش السوري" في إدلب

جهينة نيوز:

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالوا إنها توثق أهدافا عسكرية تركية مدمرة جراء ضربات الجيش العربي السوري في محافظة ادلب، اليوم الاثنين.

وأوضح الناشطون أن الصور تظهر رتلا عسكريا للقوات التركية بعد تعرضه لقصف من قبل الجيش السوري قرب بلدة تفتناز في محافظة إدلب.

وتوثق الصور المتداولة عربات عسكرية ودبابات محمولة على شاحنات، يرجح أنها جاءت في إطار التعزيزات العسكرية الأخيرة التي وجهتها تركيا إلى نقاط مراقبتها في إدلب.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف من قبل الجيش السوري على نقطة المراقبة لتركيا في بلدة تفتناز بمنطقة إدلب.

المصدر: RT