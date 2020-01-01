الجيش يحرر قرى كفر حلب وقناطر وكماري بالقرب من الطريق الدولي حلب-إدلب

جهينة نيوز:

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي وحررت قرى كفر حلب وقناطر وكماري بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مصدر ميداني أنه بعد أقل من 24 ساعة على تحرير قرى البوابية والكسيبية وتل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية “ايكاردا” بريف حلب الجنوبي الغربي واصلت وحدات الجيش عملياتها ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وحررت قرى كفر حلب وكماري وقناطر غرب الطريق الدولي حلب إدلب بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

و نفذت وحدات الجيش رمايات كثيفة بسلاح الراجمات ضد المجموعات الإرهابية وتحصيناتها في قرية معرة النعسان موقعة في صفوفها قتلى ومصابين ودمرت تحصيناتها وآليات لها.