روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن منظومة اس-500

الإثنين, 10 شباط 2020 الساعة 23:14 | سياسة, عالمي

روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن منظومة اس-500

جهينة نيوز:

قالت الشركة الروسية المصنعة لمنظومة الدفاع الجوي الحديثة "إس – 500"، إن تلك المنظومة، قادرة على إصابة أهداف، على بعد مئات الكيلومترات عن الأرض, و ذلك بعد أن كانت تتناقل وسائل الاعلام ان منظومة اس-500 قادرة على ضرب اهداف على ارتفاع 100 كلم.

وأعلن مدير شركة "ألماز أنتي" بافل سوزينوف، أن منظومة الدفاع الجوي الواعدة "إس – 500" قادرة على إصابة أهداف على بعد مئات الكيلومترات عن الأرض.

وقال سوزينوف، على قناته الخاصة على اليوتيوب: "هذه المنظومة الجديدة، قادرة على الاعتراض في الغلاف الجوي العلوي وهو أمر حقيقي... على بعد مئات الكيلومترات من الأرض".

هذا و لم يكشف سوزينوف عن تفاصيل أكثر بخصوص مدى المنظومة علماً بأن المدى المعلن 600 كلم.

و يذكر ان المنظومة الروسية المخصصة لاعتراض اهداف خارج الغلاف الجوي هي منظومة اي-135 ابان العهد السوفيتي و يتم تطويرها الى منظومة اي-235 الروسية ,و وفق اتفاق الدفاع الصاروخي كانت مثل هذه المنظومات مخصصة للدفاع عن موسكو فقط و مع خروج واشنطن من هذه المعاهدة من المحتمل ان تنشر روسيا منظومات مضادة للاجسام في الغلاف الجوي في عموم روسيا.


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