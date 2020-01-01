تركيا تطلب دعم الناتو للرد على مقتل جنودها في إدلب

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، اليوم الاثنين، أن تركيا تنتظر دعم "الناتو" على خلفية الوضع في إدلب و ذلك بعد اعلان تركيا مقتل خمس جنود للاحتلال التركي اليوم الاثنين.

وقال تشليك للصحفيين في أنقرة، مجيبا عن سؤال هل تتوقع تركيا دعم الحلف فيما يتعلق بتفاقم الوضع في إدلب: "نحن على اتصال دائم بحلف الناتو ونجري مشاورات مع الحلف بما في ذلك حول سوريا"، مضيفا أن تركيا تنتظر أن يكون الناتو معها في الحرب ضد الإرهاب بشكل واضح، ويجب أن يكون الناتو متضامنًا معها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن 7عسكريين وموظفا مدنيا لديها، قتلوا في إدلب جراء قصف للجيش السوري، و كشفت اليوم عن مقتل خمس جنود آخرين بقصف آخر للقوات السورية.

و كانت تركيا انذرت الجيش العربي السوري بالإنسحاب من إدلب تحت طائلة شن عمل عسكري ضد القوات السورية و منحت القوات السورية مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لم تكترث لها سوريا و تابعت عملياتها و حررت مناطق واسعة من ريفي ادلب و حلب بعد ان دمرت مواقع تنظيم جبهة النصرة الارهابية و اجناد القوقاز و التنظيمات المتحالفة معهما في منطقة خفض التصعيد التي وعدت تركيا بإخلائها من الارهابيين قبل 15-12- 2019 و لم تلتزم بذلك.