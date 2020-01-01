شركة روسية تتفوق على عملاق التجزئة الأمريكي "أمازون"

جهينة نيوز:

صنفت شركة تدقيق الحسابات "ديلويت" العالمية، المجموعة الروسية لتجارة التجزئة "إكس 5"، ضمن أسرع 50 شركة تجزئة نموا في العالم.

وقالت "ديلويت"، إن الشركة الروسية أظهرت على مدى السنوات الخمس الماضية نموا في الإيرادات بلغت نسبته 23.4%، لتحتل بذلك المرتبة الـ11 ضمن ترتيب الشركات من حيث مؤشر نمو الإيرادات.

وأشارت إلى أن "إكس 5" تجاوزت بهذا المؤشر عملاق التجزئة الأمريكي "أمازون"، التي أسسها جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم.

ووفقا لـ"ديلويت" فقد نمت إيرادات "أمازون" خلال نفس الفترة بنسبة 18.1%.

ومن حيث إجمالي الإيرادات للفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، فقد جاءت "إكس 5" في المرتبة الـ42 من أصل 250 شركة، حيث بلغ إجمالي إيراداتها 24.4 مليار دولار.

وتصدرت القائمة، شركة المتاجر الأمريكية "وول مارت"، حيث حققت إيرادات بقيمة 514.4 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"