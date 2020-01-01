الكرملين: موسكو قلقة من تصعيد التوتر في إدلب و لا لقاء بين بوتين و اردوغان

جهينة نيوز:

أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن روسيا قلقة من تصعيد التوتر في إدلب، وأكد أنه ليس من المخطط إجراء لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال في هذا الصدد: "ما زلنا قلقين".

وأضاف: "أما فيما يتعلق بلقاء الزعيمين، فلا توجد حتى الآن خطط محددة لعقد لقاء، لكنه سيعقد إذا استدعت الحاجة ذلك".

و في وقت سابق قالت سلطات الاحتلال التركي ان خمس جنوج للاحتلال التركي قتلوا في تفتناز و ذلك بعد تصريحات نقلتها رويترز عن مصدر تركي قال ان بلاده ارسلت تعزيزيات الى ادلب و تنوي شن عمل عسكري ضد القوات السورية.

و تأتي هذه التطورات بعد إنهيار تنظيم جبهة النصرة الارهابي و تنظيم اجناد القوقاز الذين كانا يحتلان منطقة خفض التصعيد في ادلب.