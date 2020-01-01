الاحتلال التركي يؤكد مقتل 5 جنود أتراك بضربات سورية اليوم

جهينة نيوز:

ذكرت وزارة الحرب التركية ان 5 جنود أتراك قتلوا بهجوم للجيش السوري، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، و زعمت ايضاًأن القوات التركية ردت على الهجوم.

وأفاد مسؤولون أتراك لوكالة "رويترز" بأن الجيش رد على الهجوم الذي استهدف الموقع الذي أرسلت إليه تعزيزات تركيا مؤخرا ردا على تقدم القوات السورية

و في وقت سابق زعمت تركيا ان قصفت مواقع للجيش السوري بضربات جوية و مدفعية و فندنت حميميم تصريحات السلطات التركية.

وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع التركي قال في وقت سابق من اليوم، إن الجيش يحضّر لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال سوريا، لكنه أضاف أن لا تأكيد بعد حول اتخاذ قرار نهائي لشن العملية.