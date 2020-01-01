صحيفة فرنسية: أموال فائضة في البنوك الألمانية ولا أماكن لحفظها

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جهينة نيوز:

أظهرت بيانات البنك المركزي الألماني وجود 43,4 مليار يورو (47,6 مليار دولار) نقدا في البنوك الألمانية، الأمر الذي تسبب بمشكلة كبيرة تتعلق بتخزين هذه الكمية الضخمة من النقود.

فبحسب صحيفة "lesechos" الفرنسية، ظهرت مشكلة جديدة تمثلت بعدم وجود مساحة كبيرة لتخزين هذه الأموال، والحاجة الملحة للعـثور على خزائن جديدة حتى لو تطلب الأمرالاعتماد على شركات خارجية.

وأضافت الصحيفة بأن هذا المبلغ أكبر بثلاث أضعاف مما كان عليه في شهر أيار 2014، ويعود ذلك إلى وضع البنك المركزي الاوروبي لأسعار فائدة سلبية.

ووصفت وكالة " أندرياس شولز" التي تدير بنك ادخار بالقرب من برلين، الأمر بالمثير للسخرية بسبب عواقب سياسة سعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأوروبي.

وأضافت الوكالة "من الأفضل في هذه الأيام الاحتفاظ بالأموال نقدا بدلا من إيداعها لدى البنك المركزي الأوروبي، رغم العواقب الخطيرة المتمثلة بتكاليف التأمين والمشاكل اللوجستية".

ووفقا لجمعية البنوك الألمانية، فإن الودائع ستكلف المؤسسات المصفية في البلاد 2 مليار يورو سنويا. هذا وكشف تحقيق برلماني حول أسعار الفائدة السلبية أن القطاع المصرفي دفع 2.4 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي في عام 2018 مقابل رسوم الإيداع.

واختتمت الصحيفة الفرنسية بأن الألمان أصبحوا يستخدمون النقد بشكل متزايد، لأن العديد من المؤسسات قررت بالفعل فرض ضرائب على ودائع عملائها.