ارتفاع التضخم المصري بنسبة 7.2%

الإثنين, 10 شباط 2020 الساعة 15:36 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

ارتفاع التضخم المصري بنسبة 7.2%

جهينة نيوز:

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع بنسبة 7.2% في كانون الثاني الماضي من 7.1% في أيلول الماضي.

وبذلك يكون التضخم قد ارتفع للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يعد تحدياً لتوقعات سابقة تنبأت بتباطؤ التضخم في 2020، وربما هذا قد يفتح الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند 9%، وكانت مصر قد استكملت برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام بدعم من صندوق النقد الدولي.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرات عدّة، كان أحدثها في يوليو الماضي، ضمن شروط اتفاق القرض لمصر البالغة قيمته 12 مليار دولار، ما أدى إلى صعود أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الفاكهة والخضروات، في حين تدخلت الحكومة من وقت لآخر لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا