الكرملين: عقوبات أمريكا التجارية غير قانونية وهدفها حماية مصالحها

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف معلقا على إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا إن الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ بشكل متزايد الى العقوبات غير القانونية لحماية مصالحها، وهذه ممارسات ضارة.

أكد بيسكوف أن روسيا تعارض وبشكل قاطع مثل هذه الممارسات قائلا: "تستخدم الولايات المتحدة سياسة العقوبات التجارية، وهذه القيود المفروضة على عدد من البلدان ليست قانونية، من وجهة نظر القانون الدولي".

تصريحات بيسكوف هذه، حول مدى خطورة التهديد بمثل هذه العقوبات، جاءت خلال لقائه عددا من الصحفيين، حيث قال إن ما يهمهم هو ضمان مصالحهم في التجارة الدولية والشؤون الاقتصادية. حيث من الممكن أن تفرض الولايات المتحدة جملة من العقوبات على روسيا بسبب موقفها الداعم للحكومة في فنزويلا.

يذكر بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق بأن روسيا وفنزويلا ستعملان على تنمية التعاون العسكري - التقني، والشراكة في مجال الطاقة.