الذهب مستقر 1570.64 دولاراً وبقية المعادن تصعد بنسب مختلفة

جهينة نيوز:

استقرت أسعار الذهب، اليوم، إذ أبطلت المخاوف من خطورة تفشي فيروس "كورونا" في الصين أثر تعاف طفيف للأسهم بعدما خففت الصين القيود على العمل والسفر.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب ليسجل 1570.64 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.28 بتوقيت جرينتش، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1574.50 دولاراً.

وقلّصت الأسهم الآسيوية الخسائر مع بدء عودة العمال إلى المكاتب والمصانع في الصين حيث خففت الحكومة بعض القيود، غير أن المخاوف في السوق بشأن أثر وباء "كورونا" مستمرة، إذ قال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس: ما يزال هناك قدر كبير من عدم التيقن فيما يتعلق بأثر الفيروس ونرى تنامياً في الوفيات والإصابات، العواقب الاقتصادية ما تزال غير واضحة، إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعماً معقولاً للذهب، مضيفاً: إنّ ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين بالصين في كانون الثاني أضر قليلاً بالذهب.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تقدم البلاديوم 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2328.42 دولاراً للأوقية، وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.72 دولاراً وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 969.20 دولاراً.