لأنّ تهديده ذهب مع الريح... تركيا ترسل تعزيزات جديدة إلى إدلب

جهينة تيوز:

يبدو أن تركيا ماتزال تشعر بالعار والهزيمة لمقتل جنودها السبعة على يد أبطال الجيش العربي السوري في إدلب في الثالث من الشهر الجاري، ودليل ذلك هو استمرارها بتعزيز وجود قواتها بشكل كبير على الحدود السورية، إذ أرسلت المئات من الدبابات وعربات نقل الجنود المدرعة، فضلاً عن قوات خاصة، إلى إدلب، ويبدو أنّ الرئيس التركي، رجب أردوغان، أدرك أن تهديده الذي أطلقه، الأسبوع المنصرم، ذهب مع الريح، حيث هدد باستخدام القوة ما لم يتراجع أبطال الجيش العربي السوري المتقدم قبل نهاية شهر شباط الجاري.

وذكرت وسائل إعلام أنّ هذه التعزيزات الكثيفة التي تمت في نهاية الأسبوع شملت نشر مدافع "هاوتزر"، وقاذفات متعددة الصواريخ، وسيارات إسعاف، وشاحنات محملة بالذخائر.