بوتين: ضرورة تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدبلوماسيي بلاده ضرورة العمل لتحقيق الاستقرار على الساحة الدولية.

وأفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية بأن الرئيس بوتين هنأ الدبلوماسيين الروس بمناسبة عيد "الدبلوماسية الروسية" ودعا إلى العمل على تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية التي تشهد حالة عدم التوازن.

وشدد بوتين على ضرورة تكثيف الجهود لضمان حقوق المواطنين الروس في الخارج وحماية اللغة الروسية والحقائق التاريخية حول "الحرب الوطنية العظمى".

كما تطرق بوتين إلى دور الدبلوماسية الروسية في إحراز تقدم في جهود الحل السياسي للأزمة في سورية وإعادة الأمن والاستقرار إليها.