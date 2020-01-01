للمرة الثانية.. الإمارات تعلن عن انسحابها من اليمن!!

جهينة نيوز:

بعد خمس سنوات من عدوانها الوحشي على اليمن وشعبه، أعلنت دولة الإمارات انسحابها من الأراضي اليمنية، مشيرة إلى تحولات إستراتيجية في سياستها المنتهجة تجاه اليمن، وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الإمارات عن الانسحاب العسكري من اليمن، فقبل أشهر تحدث الإماراتيون في تصريحات وتسريبات عن انسحاب أو "إعادة تموضع" لقواتهم في اليمن.

واليوم، تتحدث وكالات أنباء إماراتية عن عودة قوات العدوان الإماراتية من اليمن، كما بثت وسائل إعلامها مشاهد احتفالية بهذه المناسبة.

وفي تغريدة له على حسابه على "تويتر"، وجّه ولي عهد أبوظبي محمد بن ما وصفها بـ"تحية اعتزاز وفخر لجنوده وأبناء وطنه المشاركين في "المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن"، فيما ألمح إلى بقاء قواته في اليمن قائلاً: باقون سنداً وعوناً للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها"، على حد زعمه.

ويأتي حديث ابن زايد عن استمرار مساندته للسعودية، كتلميح إلى استمرار هذه المشاركة رغم الحديث الواسع من قبل مسؤولين إماراتيين خلال الأشهر الماضية عن انسحاب أو إعادة تموضع لهذه القوات.

وكشف الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروغي نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الذي وصفته وكالة أنباء الإمارات بـ"القائد المشترك للعمليات المشتركة في اليمن"، عن بعض الأرقام حول مشاركة الإمارات في العدوان على اليمن، إذ قال إن "القوات المسلحة البرية وحرس الرئاسة والعمليات الخاصة بجميع وحداتها، شاركت بأكثر من 15 ألف جندي في 15 قوة واجب في مختلف مدن ومحافظات اليمن"، موضحاً أن القوات البحرية شاركت وحدها "في ثلاث قوات واجب بحرية بأكثر من 50 قطعة بحرية مختلفة وأكثر من 3000 بحَّار مقاتل".

وذكر المزروعي أن عدد الطلعات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة بجميع أنواع طائراتها بلغ أكثر من 130 ألف طلعة جوية، وأكثر من 500 ألف ساعة طيران على أرض العمليات. كما تم تنفيذ أكثر من 1000 رحلة بحرية جرى خلالها نقل ملايين الأطنان من الأسلحة والذخائر والمعدات وغيرها.

إذاً، هل انسحاب الإمارات من اليمن انسحاب حقيقي أم مجرد خدعة وإعادة تموضع كما قال أحد المسؤولين الإماراتيين في حديث سابق لوكالة الصحافة الفرنسية إن ما قامت به قوات بلاده من انسحاب كان ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "إستراتيجية وتكتيكية"، وإنّ بلاده تعمل على الانتقال من "إستراتيجية عسكرية" إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أولاً"، على حد زعمه.