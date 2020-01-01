بعد اجتماع السبت.. جولة جديدة من المحادثات الروسية ـ التركية حول إدلب

جهينة نيوز:

بعد سلسلة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في إدلب، وبعد اجتماعهما في أنقرة، يوم السبت الماضي، مدة 3 ساعات، ناقشا خلالها الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال وقف إطلاق النار والانتقال إلى العملية السياسية في سوريا، تحتضن العاصمة التركية أنقرة، اليوم، جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين التركي والروسي، لبحث آخر المستجدات الحاصلة في محافظة إدلب بشمال سوريا.

ونقلت وكالات أنباء عن مصادر دبلوماسية تركية، أن الوفدين سيجتمعان في ساعات الظهيرة.

وسيرأس الوفد التركي مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، بينما يحضر الوفد الروسي الاجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، وألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا.

ومن المنتظر أن يحضر اجتماع اليوم من الجانب التركي أيضاً، مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات ورئاسة الأركان.