القبض على إرهابيين من "داعش" و"سائرون" يوافقون على علاوي بشرط

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، عن إلقاء القبض على أربعة عناصر من تنظيم "داعش" في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى بشمال العراق.

وذكر بيان للوزارة أن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى، تمكنت، من إلقاء القبض على أربعة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، وأن أحد المقبوض عليهم كان يعمل في ما يسمى بـ"الحسبة"، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتلين في ما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل.

من جهة أخرى، أفاد تحالف "سائرون" في العراق الذي يقوده مقتدى الصدر، اليوم، بأنه لن يصوّت على منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، إلا بموافقة الشارع.

وقال النائب عن التحالف، سلام الشمري، في بيان صحفي إن أغلب الكتل السياسية مصممة على موقفها المعلن، المؤكد بقرار برلماني، بضرورة خروج القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية من البلاد، مضيفاً: قرار البرلمان ملزم لرئيس الحكومة المكلف، وعليه أن يقدم على الخطوات المقبلة في هذا الأمر، ومشيراً إلى أن تحالف "سائرون" لن يصوت على منح الثقة (للمكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي) إلا بموافقة الشارع الذي يرفع شعارات تدعو لأن يكون العراق حراً مستقلاً بسيادة كاملة ومن دون تدخلات خارجية.

وتابع الشمري: قوى المقاومة الوطنية مع الحل السياسي لمسألة خروج القوات الأمريكية بشكل خاص.