بغطاء جوي.. آليات الاحتلال تتوغل شرق مخيم المغازي

جهينة نيوز:

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، فجر اليوم، عدوانه على قطاع غزة المحاصر، حيث استهدف بأكثر من عشرة صواريخ مناطق غرب خان يونس جنوب القطاع ودير البلح وسطه، ما أدّى إلى إلحاق أضرار في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف شرق مدينة غزة ما أدى إلى أضرار في ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية.

إلى ذلك، توغلت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن خمس جرافات إسرائيلية توغلت انطلاقة من بوابة موقع "أبو صفية" شرق مخيم المغازي، باتجاه الشمال لعشرات الأمتار وشرعت بأعمال تجريف بالمكان، وذلك بغطاء مكثف لطائرات الاستطلاع.