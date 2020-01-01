الكهرباء: زيادة البرد يعني زيادة التقنين!

جهينة نيوز:

كشف مدير مسؤول في كهرباء ريف دمشق لـ«الوطن» عن وجود استنفار كامل حالياً لجميع الورشات والآليات العاملة في شركة كهرباء ريف دمشق وحتى المديرين تحسباً لأي طارئ يمكن أن يحصل نتيجة الأحوال الجوية السائدة والتوقعات بحدوث عاصفة ثلجية.

وأشار المدير إلى حدوث عدة أعطال في خطوط الشبكة الكهربائية نتيجة العواصف الهوائية التي حدثت خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن ورشات الشركة أصلحت نسبة 90 بالمئة من الخطوط التي تأثرت بسبب العاصفة الهوائية.

وبخصوص الحديث الذي يدور في الشارع عن زيادة ساعات التقنين خلال فترة العاصفة الثلجية المتوقعة أكد المدير أن التقنين يرتبط بكمية الاستجرار، لافتاً إلى أنه في حال زيادة البرد وكان الاستجرار كبيراً فمن الممكن أن تزيد ساعات التقنين بشكل بسيط جداً، لافتاً إلى أن جزءاً بسيطاً من الريف حالياً ساعات التقنين فيه 3 ساعات قطع مقابل 3 ساعات وصل.