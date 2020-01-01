نانسي عجرم تسقط أرضاً... فهل فكرت بالقتيل في منزلها؟؟

جهينة نيوز:

ماتزال قضية الفنانة نانسي عجرم تشغل بال المحامين السوريين والعرب وبعض اللبنانيين لما تكشفه الأيام من تفاصيل وحيثيات جريمة القتل التي ارتكبها زوجها في منزلهما بحجة الدفاع عن النفس.

بالأمس، عمدت نانسي عجرم إلى التظاهر أنها سقطت أرضاً على خشبة المسرح، على سبيل المزاح، مع طفل متسابق في برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، فهل حقاً تتمتع عجرم بتلك الروح الطفولية، أم أنها ماتزال تتظاهر بها حفاظاً على شعبيتها وأعمالها.

نانسي طلبت من المتسابق الطفل، هشام، أن يلعب معها المصارعة، وبالفعل توجهت نحو خشبة المسرح، لكنها سقطت أرضاً على سبيل المزاح، لتخبر هشام أنه الفائز!! فما هذه الروح الإيثارية والرياضية التي تتمتع بها ولم تستطع هي وزوجها التمتع بها قبل إفراغ مسدسه بجسد كان من الممكن السيطرة عليه بطلقة واحدة في حال كانت الرواية فعلاً كما رواها القاتل وزوجته.

الطفل اليمني هشام اختار أن ينضم إلى فريق نانسي عجرم، في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة "الصوت وبس".