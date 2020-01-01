جهينة نيوز:

هطلات ثلجة فوق أغلب المناطق والأرصاد تحذّر ن الصقيع والجليد

تتأثر البلاد بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة للمنخفض القطبي الذي أثر على البلاد منذ عدة أيام وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر على المنطقة الساحلية وتساقط ثلوج خفيفة ومتفرقة فوق أغلب المناطق حتى ساعات المساء حيث يميل الجو إلى الاستقرار ليلاً لتستمر الأجواء شديدة البرودة، محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في كل المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة في المناطق الساحلية والمرتفعات الجنوبية بعد الظهر والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً غداً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو4 إلى 7 درجات مئوية نهارا ًكما تضعف حدة الصقيع ليلاً عن الليلة السابقة وبدءاً من ساعات بعد الظهر والمساء تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متوسطي يؤدي إلى هطولات خفيفة إلى متوسطة بشكل عام تكون في بدايتها هطولات ثلجية تشمل أغلب المناطق مع هطولات مطرية غزيرة نسبياً على المناطق الساحلية.

وأوضح الراصد الجوي ماهر مرهج أن الليلة السابقة كانت الأشد برداً هذا الموسم حيث سجلت درجات الحرارة أدنى معدلاتها إلى ما دون الصفر بجميع المناطق ما عدا الشريط الساحلي.

وبلغت درجات الحرارة بحسب مرهج معدلات منخفضة جداً حيث تدنت في بعض المحطات الجبلية إلى ناقص 11، مشيراً إلى أن الفرصة تبقى مهيأة خلال اليوم لهطولات ثلجية متفرقة وخاصة على المناطق الجبلية والقلمون والوسطى وبعض المناطق الجنوبية مع أجواء شديدة البرودة خلال الليل والليلة القادمة حيث تسجل درجات الحرارة دون الصفر مئوية في معظم المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة أيام

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 7/ناقص2 9/ناقص 1 13/ناقص 1

القنيطرة 4/ناقص3 6/ صفر 9/ صفر

درعا 7/ناقص1 9/1 14/1

السويداء 1/ناقص4 5/ناقص1 10/صفر

حمص 3/ناقص4 5/ناقص2 9/صفر

حماة 5/ناقص3 7/ناقص1 10/1

الحسكة 2/ناقص5 4/ناقص1 2/ناقص1

اللاذقية 9/1 11/5 15/5

طرطوس 11/3 12/7 15/7

حلب 4/ناقص6 6/ناقص4 7/ناقص2

ادلب 4/ناقص5 6/ناقص3 7/ناقص1

دير الزور 3/ناقص5 6/ناقص3 7/ناقص2

الرقة 3/ناقص5 6/ناقص3 7/ناقص2