الصحة العالمية: فريق خبراء دوليين يتجه للصين للتحقيق بشأن فيروس كورونا

جهينة نيوز:

قالت منظمة الصحة العالمية ان فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء صينيين في أواخر كانون الثاني، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك، حسبما ذكرت رويترز.

واستغرق الأمر نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة على تشكيلة الفريق، التي لم تُعلن فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب المخضرم لدى منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، وهو كندي متخصص في الأوبئة والطوارئ.

وكتب تيدروس في تغريدة على تويتر من جنيف "كنت في المطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، برئاسة دكتور بروس إيلوارد صاحب الخبرة الكبيرة في حالات طوارئ سابقة تخص الصحة العامة".

وأعلنت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، اليوم الاثنين، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالإقليم بلغ 871 شخصا والإصابات إلى 29.6 ألف حالة.