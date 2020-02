براد بت يفوز بجائزة أوسكار 2020 كأفضل ممثل مساعد

جهينة نيوز:

فاز النجم العالمي "براد بت" بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد لعام 2020، عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

وتنافس على الجائزة: توم هانكس عن فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood"، وأنتوني هوبكينز عن فيلم "The Two Popes"، وآل باتشينو عن فيلم "The Irishman"، وجو بيشى عن فيلم "The Irishman"،وبراد بت عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للممثل العالمي توم هانكس في حفل جوائز الأوسكار 2020، حيث تحدى أحد ضباط الحفل في ممارسة تمرين الضغط.

وقام هانكس بمجرد دخوله على السجادة الحمراء، بتحية بعض الضباط، ثم دعا أحدهم إلى تحدى "الضغط"، وبالفعل قام الثنائي بمجموعة من حركات الضغط، وسط ضحك وتشجيع الحضور، ثم انتهيا وصافحه توم هانكس واستكمل طريقه.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.