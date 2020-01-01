بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة.. أمريكا وأوكرانيا تقومان برحلة مراقبة فوق روسيا

جهينة نيوز:

أعلن مدير المركز الروسي لتقليص الخطر النووي سيرغي ريجكوف اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستقومان برحلة مراقبة فوق روسيا من 12 إلى 14 شباط ، بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة .

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" ( النجمة الحمراء)"، عن ريجكوف قوله: "خلال الفترة بين10- 14 شباط ، وفي إطار تطبيق اتفاقية الأجواء المفتوحة، ستجري بعثة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا رحلة مراقبة فوق أراضي روسيا، على متن طائرة استطلاع رومانية طراز" إن - 30 " من مطار كوبينكا ".

ووفقا لريجكوف، سيقوم المتخصصون الروس بمراقبة ورصد تقيد الطائرة بمعايير الرحلة المتفق عليها، واستخدامها لمعدات المراقبة المنصوص عليها ضمن اتفاقية الأجواء المفتوحة.

يذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي (فنلندا)، من قبل 27 دولة من الدول – الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوربا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 أيار عام 2001.