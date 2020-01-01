مولود الاثنين 10 شباط مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 10 شباط: شخص عفوي ومرح ويتمتع بقدرة كبيرة على التكيف والجانب الودي حاضر دائماً وجدي، ومتفان بعمله، مع ذلك دائماً مرح ويضحك الناس بسهولة وتستهويه ألعاب الكلمات والمناقشات الفكرية وهو شخص أحياناً نراه عادياً لكنه يحب طرح خدماته بطريقة علمية.

الفترة القادمة بما أنه موهوب لديه تقدم اجتماعي وعملي ومركز وترقية ومفاجأة لحل مشكلة شخصية تغيير سكن أو بداية جديدة لمشروع. حظاً سعيداً..

الحمل:

نهارك ثمين جداً ومناسب لتنمية المواهب على الرغم من تراكم الأعمال، تعالج مسائل معقدة وتترأس مجموعة للتفاوض، تستطيع تنظيم الوقت واستعين بالمساعدين وانتبه لصحتك اليوم واليوم مناسب للعمل والمساعدة ..

الثور:

مرتاح ومحظوظ ورأيك صائب في أمورك الخاصة وتقدير على جهود سابقة نهار للقاءات والنجاح على صعيد اختصاصك والنجاح يأتي من داخلك والسر في قلبك ولا تشككك بمواهبك الداخلية... أنت بحاجة للعاطفة والاحتضان وتحصل على العناية الكافية وتميل للاهتمام بالأطفال .

الجوزاء:

محظوظ لكن هناك تعب على صعيد العائلة وتحتاج للاهتمام بالوضع الشخصي والعاطفي ولا تلقي اللوم على أحد .. احتمال كثرة طلبات العائلة مايسبب ارتباك لكن احذر وتروى .. أنت شخص لطيف وحساس وجميل جداً ببراءتك الطفولية لكن اليوم نريد تفريغ هذه الطفولة في المنزل .. يوم عمل وتصليح أعطال.

السرطان:

مشغول باستقبال والتوديع وتحالفات إيجابية واليوم مناسب للسفر وانتهاز الفرص وابق موضوعي لأن هناك شرارات تحيي الحب من جديد؟.. هناك حركة وتواصل وربما تحصل على أشياء جميلة من شخص ما، وحاول أن تعطي الجيران والأهل وقتاً أكثر لأنه يعطيك طاقة .. نهار جيد.

الأسد:

نهار جميل لك ويناسبك وبما أن القمر انتقل إلى العذراء لديك القدرة على إنشاء وصفة جديدة وتلفت الأنظار، وكن حذراً من إصابات بسيطة أو خسائر بسيطة.. نهارك للمال.. خذ حذرك وتهتم بالتواصل الروحي أكثر من الرومانسي.

العذراء:

القمر لديك لذلك تتمتع بطاقة وحيوية قد تظهر فرصة كبيرة لتعزيز علاقتك مع المحيط وستفرح لوقوف الكثيرين معك، هناك خطوة جريئة و لم شمل وقدرة على إجبار ألد أعداءك على التفكير بطريقتك لأنك اليوم مدير أعمالك ومن حولك يسير بقيادتك، وستهتم بالتواصل الروحي أكثر من أي جانب آخر، قادر على كشف الحقيقية المطلقة.

الميزان:

اليوم يتراكم العمل وقد تعيش بعض التوتر لذلك ابحث عن أجواء مريحة وسلام نفسي حتى تتفادى أي مشكلة أو استدراج إلى مكان تكون فيه ضعيفاً.. أنت ساحر بطبيعتك ومتعطش دائماً لما تقدمه الحياة لذلك تكون معرّضاً للوقوع في فخ انتبه من الجولات اليوم وابحث عن التزام بيتي وانتبه من خيبة أمل أو مناورة.

العقرب:

أعصابك جيدة وأجواء مريحة وصراحتك تفاجئ الآخرين واليوم يحمل لك مشاعر بتفكيرك وتتحمس لإثبات ذلك ويوم جيد للتحالف مع الأصدقاء ولقاء وجوه جديدة، سيطرتك على نفسك اليوم تمنحك الحرية وتطلب أمنية تتحقق اليوم.

القوس:

صلب وعنيد ومقاوم وتتأرجح بين الطموح والصبر، اليوم تروّض جسدك وتهتم وتبالغ بتكريس الاستقرار ويوم فيه عمل كثير مع الغرباء وفي مسؤوليات وقد تتعرض لمساءلة في العمل وتضطر لتقديم تبرير أو تفسير.. انتبه اليوم من اعتراض المسؤولين عليك وكرّس نهارك للنفوذ وشاطر فيها الغير.. كن حذراً على سمعتك أيها القوس.

الجدي:

نهار تجمع فيه أرقام مزدوجة.. نهار للحركة والتواصل ونابض، لديك خصائص مميزات بالعلاقة مع الآخرين بالاستقبال والتوديع والتواصل.. ربما تشعر أنك بحاجة للتجديد والسفر وهناك توازن وانسجام فني أو إبداعي ناجح على صعيد الأوراق قد تحل مشكلة تتعلق بالأوراق.. حركة بيع وشراء إن كان وضعك مناسب.

الدلو:

على الرغم من بحثك عن الانسجام والمثالية، قد تتهرب من الواجبات لأن اليوم هناك فاتورة وتريد الناجح على كل الصعد.. وتقع في خطأ بالتعامل بالمادة زيادة أو نقصان، كن حذراً على أموالك واهتم بالتفاصيل والعقود، ولا تعرّض ميزانيتك للخطر، للبعض قد يكون لديهم مرافقك مريض أو أمور تتعلق بالصحة.. نهار للأمور الغامضة والتغيير .

الحوت:

اليوم تركيزك على الشراكة فلاتكن صريحاً ولا واثق جداً يجب أن تكون اليوم كتوماً، ولا تكشف عن تفاصيل شخصيتك، هناك بعض العرقلة والتأجيل طور روحك وتفهم وجهة نظر الشريك.. نهار متعب ربما هناك هدر على صعيد المال أو الشركاء. ضغوط عاطفية ومعنوية بسبب تأثير كبير بسبب الخصم.. كن حذر وتجنب المجازفات.