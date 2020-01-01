إحباط هجوم انتحاري على الجيش الجزائري قرب حدود مالي

جهينة نيوز:

استهدف انتحاري على متن مركبة رباعية الدفع، مفرزة للجيش الوطني الجزائري.

وقال تلفزيون النهار الجزائري، إن وزارة الدفاع أعلنت عن قيام انتحاري على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة استهدفت مفرزة للجيش، وذلك صباح اليوم الأحد بمنطقة تيماوين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة.

وجاء في البيان أن العسكري المكلف بمراقبة المفرزة "تمكن من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببًا في استشهاد الجندي الحارس".

وتابع بيان وزارة الدفاع:"كما جاء في البيان: "على إثر هذا الإعتداء الجبان، يتقدم السيد اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه الطيبين، منوها باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي، مؤكدا عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني حفاظا على أمن واستقرار البلاد".

و علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على الهجوم الانتحاري ووصفه بـ"العملية الإجرامية".

وكتب تبون، على "تويتر": "بعد الاستشهاد البطولي لابن الأشاوس، بن عدة براهيم، المرابط على حدودنا مع مالي، في العملية الإجرامية ببرج باجي مختار"، مضيفا: "بحزن وأسى أعزي نفسي في هذا المصاب، وأعزي الأسرة الكبيرة للجيش الوطني الشعبي وعائلة الشهيد. إنا لله وإنا إليه راجعون".