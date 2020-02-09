الجيش المصري يحيط هجوما على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء

جهينة نيوز:

أحبط الجيش المصري هجوما إرهابيا على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونجح في القضاء على 10 أفراد من المهاجمين. وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي “اليوم 9-2-2020 تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد ( 10 ) فرد إرهابي”.

وأضاف أن القوات تمكنت أيضا من “تدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية”، مشيرا إلى أنه “نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى”. ولفت إلى أنه “جارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث”.

المصدر: سبوتنيك