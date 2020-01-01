رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد: علينا ألا نسمح لدول خارجية بإشعال حروب بالوكالة في قارتنا

جهينة نيوز:

دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا الذي انتخب الأحد رئيسا للاتحاد الإفريقي لمدة سنة واحدة “دول القارة إلى الوقوف أمام محاولات تأجيج النزاعات فيها من الخارج”.

وقال رامافوسا في كلمته أمام قمة دول الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا الاحد “تقع علينا جميعا مهمة بناء إفريقيا سلام وازدهار”، وتابع “علينا أن نتخذ خطوات لمنع دول تقع خارج حدود قارتنا من تأجيج نزاعات في إفريقيا وإشعال حروب بالوكالة”.

وتسلم رامافوسا رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أساس آلية التداول، وشكر رئيس جنوب إفريقيا نظيره المصري “على الطريقة المتميزة والعمل الشاق الذي قام به خلال ترؤسه الاتحاد الإفريقي”.

وحدد رئيس الاتحاد الجديد هدفين أساسيين لرئاسته، “هما تسوية النزاع في ليبيا، الذي يعتبر قضية إقليمية يجب حلها بجهود الأفارقة أنفسهم، وتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان بشكل نهائي”.

ودعا رامافوسا إلى “عقد اجتماع استثنائي حول منطقة التجارة الحرة في إفريقيا”، وشدد على “ضرورة وضع معايير تحدد المنتجات التي تفتخر بها القارة الإفريقية”.

المصدر: RT