ايران حققنا معظم الاهداف من إطلاق القمر الصناعي ظفر

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم المجموعة الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية احمد حسيني ان الصاروخ سيمرغ تمكن من حمل القمر الصناعي ظفر الى الفضاء بنجاح ، لكنه لم يستطع بلوغ السرعة المطلوبة التي تمكنه من استقرار القمر الصناعي على المدار المحدد حول الأرض.

وقال حسيني انه تم تحقيق القسم الاعظم من الاهداف البحثية المرسومة لهذا الاطلاق واننا تمكننا من احصاء كل معطيات القياس عن بعد ، ومن خلال تحليل هذه المعطيات وتطبيق أداء الانظمة الجزئية مع تصميم القمر، سيتم إنجاز التحسينات اللازمة لعملية الإطلاق القادمة.

وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع : "سنعمل على تطوير القمر الصناعي من أجل عمليات الإطلاق المقبلة".

وأوضح حسيني أن الصاروخ الناقل للقمر الصناعي قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية لكنه لم يتمكن من الوصول للمرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقر "ظفر" في المدار.

وخططت السلطات الإيرانية لإيصال القمر الصناعي إلى مدار حول الأرض على علو يبلغ 530 كيلومترا.