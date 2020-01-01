أهالي محافظة السويداء من منزل سلطان باشا الاطرش يقررون التصدي لعصابات الخطف

جهينة نيوز:

إجتمع اليوم وفي مضافة المغفور له القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا حشد جماهيري ضم وجهاء العائلات وقادة الفصائل المحلية و رجال دين داخل محافظة السويداء للوقوف في وجه الخارجين عن القانون وقطع كل يد تحاول العبث في أمن وأمان هذه المحافظة العريقة إن كان من عمليات سرقة أو خطف.

وكانت الخلاصة من هذا الاجتماع إعطاء مهلة مدتها حتى الساعه السابعة مساء هذا اليوم للأفراج عن جميع المخطوفين وإلا سيكون الرد بالنار

هذا و تعاني محافظة السويداء من حالات خطف و ابتزاز و سرقة سيارات من قبل عصابات مسلحة تستغل الاوضاع التي تعيشها البلاد نتيجة إنشغال اجهزة الدولة بمكافحة الارهاب..