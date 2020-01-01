ايران: نمتلك السيطرة على الصواريخ خارج الغلاف الجوي

جهينة نيوز:

اعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة عن تحقيق امكانية السيطرة على الصواريخ ذات الوقود الصلب خارج الغلاف الجوي.

وخلال مراسم ازاحة الستار عن صاروخ " رعد 500" والجيل الجديد لمحركات الدفع للصواريخ والاقمار الصناعية، اليوم الاحد، قال العميد حاجي زادة، ان لنا في القوة الجوفضائية للحرس الثوري توافقا مع العلماء والخبراء بان يكون دفاعنا ذا جدوى اقتصادية وان منجز اليوم فضلا عن كونه يزيد قدراتنا التقنية والعسكرية قد اضفى على العمل ميزة الجدوى الاقتصادية وخفض التكلفة.

واكد بان نفقات القوات المسلحة الايرانية اقل بكثير من نفقات القوات المسلحة في سائر الدول واشار الى ميزة الهيكل المركب قائلا، ان التعجيل الجانبي الاكبر الذي ينبغي للصواريخ ان تتحمله متعلق بالصواريخ الدفاعية وان هذا الهيكل المركب قد تم تصميمه بحيث تتوفر امكانية استخدامه في صواريخ "ارض –ارض" فضلا عن الصواريخ الدفاعية.

وتابع العميد حاجي زادة، انه وفي ضوء استخدام الفوهات المتحركة فقد توفرت امكانية السيطرة على الصواريخ ذات الوقود الصلب خارج نطاق جو الارض (الغلاف الجوي) وعابرات الفضاء وحاملات الاقمار الصناعية والصواريخ المضادة للدروع, و ذلك بحسب ما ذكرت وكالة فارس.

و كانت إيران قد كشفت عن محرك صاروخي للصواريخ الفاضئية بفتحة نيران متحركة قادرة و صواريخ خفيفة الوزن مصنعة من الياف الكربون تتميز بان وزنها بنصف وزن الصواريخ السابقة و مدى أبعد.