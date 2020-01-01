إيران تزيح الستار عن جيل جديد من الصواريخ الخفيفة و الدقيقة و محرك فضائي جديد

جهينة نيوز:

ازاحت ايران الستار اليوم الاحد عن صاروخ "رعد 500" بمحرك "زهير" المركب و الذي يبدو بحسب الفيديو المنشور فائق الدقة وكذلك كشفت عن الجيل الجديد لمحركات الدفع للصواريخ وحاملات الاقمار الصناعية.

وافاد موقع "سباه نيوز" انه برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة، ازيح الستار اليوم الاحد عن صاروخ "رعد 500" بمحرك "زهير" المركب اضافة الى محرك "سلمان" الفضائي المركب بفوهة متحركة كجيل جديد لمحركات الدفع للصواريخ وحاملات الاقمار الصناعية.

ووفقا لهذا التقرير يعد صاروخ "رعد 500" من الجيل الجديد لمحركات الدفع بهيكل غير فلزي ومركب.

ونظرا لاستخدام هياكل من الياف الكاربون، فقد توفرت امكانية تحمل ضغط بمقدار 100 بار(Bar) ودرجة حرارة 3 آلاف سنتيغراد وتصنيع صواريخ خفيفة جدا.

الصاروخ "رعد 500" يعد من صواريخ الجيل الجديد بوزن اقل من صاروخ "فاتح 110" ذي الهيكل الفولاذي بمقدار النصف ولكن بزيادة مدى قدرها 200 كيلومتر عنه.

كما ان المنجزين المتمثلين بـ "الهيكل المركب" و"الفوهة المتحركة" في الصاروخ يوفران امكانية استعمال محركات الوقود الصلب في خارج نطاق جو الارض (ارتفاع 100 كلم عن سطح البحر).

وفي ضوء هذا النجاح المتحقق، فقد توفرت امكانية صنع صواريخ حاملة للاقمار الصناعية خفيفة بوقود صلب وصواريخ "ارض –ارض" بمقطع عرضي راداري ضئيل وقابلية المناورة للصواريخ بهدف العبور من الدروع الصاروخية وخفض النفقات وزيادة الانتاج وخفض التعقيدات في الانتاج وبالتالي تحقيق قفزة جيلية في الصواريخ