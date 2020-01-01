وزارة الخارجية والمغتربين: آلية جديدة لتسيير معاملات المواطنين المقيمين في الخارج

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن اعتماد آلية جديدة لتسيير معاملات المواطنين المقيمين في الخارج المتعلقة بسندات الإقامة ودفع البدل النقدي وسندات الاحتياط وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات.

وذكرت الوزارة على موقعها الالكتروني أن هذه الآلية من شأنها الاستجابة لطلبات المواطنين بيسر وسهولة خلال فترة زمنية قصيرة وتوفير الكثير من الجهد والوقت وذلك تنفيذا للتعليمات بتقديم أقصى أشكال المساعدة للمواطنين المقيمين خارج سورية.

وأوضحت الوزارة أن الآلية تعتمد على استعمال التقانات الحديثة من خلال البنية التحتية والبرامج التي تم تصميمها في الوزارة وربطها الكترونياً مع السفارات السورية بما يتيح السرعة والسهولة في التواصل وإرسال هذه المعاملات الكترونياً.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الآلية الجديدة عبر موقع الوزارة الالكتروني.