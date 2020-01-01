وزير دفاع العدو "يبعبع".. وأبطال الجيش العربي السوري ينتصرون على الأرض

جهينة نيوز:

يبدو أن عقل العدو الصهيوني في أيامه الأخيرة، بعد كل هذه الخسائر التي تتعرض لها أدواته كل يوم على أيدي رجال الجيش العربي السوري في إدلب وحلب خاصة وبقية المناطق بشكل عام، لدرجة أنه صار يطلق الوعيد علنيةً بوقاحته المعتادة والتي كان آخرها تعهّد وزير دفاع الكيان المحتل، نفتالي بينيت، بتكثيف جهوده في مواجهة إيران عسكرياً بسورياً، وذلك تعليقاً على غاراته الجوية الأخيرة على محيط دمشق والتي فتتها وسائط الدفاع الجوية السورية في سماء راقبها السوريون بكل فخر وعزة.

وأصبح بينيت، في خطاب انتخابي ألقاه أمس السبت في كنيس يهودي بضواحي تل أبيب، قاب قوسين من الاعتراف رسمياً بأن "إسرائيل" هي التي نفذت تلك الغارات، إذ قال: سنفعل أكثر فأكثر كي تتحول سوريا إلى فيتنام خاصة بالإيرانيين.

ولم يعلق بينيت على الاتهامات التي وجهتها وزارة الدفاع الروسية إلى إسرائيل باستغلال طائرة ركاب قادمة من طهران إلى دمشق كغطاء أثناء تنفيذ تلك الغارات، ما كاد أن يتسبب في إسقاطها بنيران الدفاعات الجوية السورية، بل هدد بينيت باستهداف كل الأسلحة والقوات التي تنشرها إيران في سوريا، مدعياً أن هناك اتفاقاً بين "تل أبيب" وواشنطن مفاده أن "إسرائيل" تأخذ على عاتقها مسؤولية مواجهة إيران في سوريا، فيما تعمل الولايات المتحدة على التصدي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق.

وذكر بينيت أن هدفه يكمن في إخراج القوات الإيرانية بالكامل من سوريا خلال عام واحد، ربما نسي أو تناسى أن سورية وبفضل أبطال الجيش العربي السوري، خاضوا نيابة عن الجميع حرباً كونية على مدى السنوات العشر الماضية، وفي كل يوم يهدي السوريين نصراً جديداً مهده بالروح والجسد.