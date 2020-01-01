المفوضية الأفريقية ترغب في حل أزمة ليبيا دون تدخلات من خارج القارة

جهينة نيوز

شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي اليوم الأحد على "ضرورة الحل السياسي في ليبيا" مؤكدا أن "القارة الأفريقية بحاجة ماسة إلى الحرية".

وأعرب فكي، في افتتاح القمة الأفريقية بإثيوبيا، عن دعمه للحل في ليبيا انسجاما مع مخرجات مؤتمر برلين، مؤكدا الرغبة في حل الأزمة الليبية أفريقيا وبدون تدخلات خارجية.

وشدد فكي على أن "القارة الأفريقية بحاجة ماسة إلى الحرية"، مشيرا إلى أن "التوترات في القارة الأفريقية تؤثر على الدول الأعضاء".

وفي ملف الشرق الأوسط، أضاف رئيس المفوضية الأفريقية: "نخشى من أن الخطة الأمريكية لن تساهم في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وحول فيروس كورونا، أبدى رئيس المفوضية "تضامن القارة الأفريقية مع الصين"، معربا عن "القلق من تحول الشباب نحو التطرف".

وانطلقت أعمال القمة الأفريقية العادية الـ33، اليوم الأحد، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا". وسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، رئاسة الاتحاد للرئيس سيريل رامابوزا، رئيس دولة جنوب أفريقيا.

وتنعقد القمة هذا العام بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، وتركز على العديد من الملفات، أبرزها مبادرة "إسكات البنادق" في أفريقيا، وتهيئة الظروف للتنمية، بالإضافة إلى الإرهاب والأزمة الليبية وتطوير البنية التحتية في أفريقيا.