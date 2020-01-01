أبو الغيط: الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة لأخذ ليبيا إلى "بر الأمان"

الأحد, 9 شباط 2020 الساعة 13:50 | سياسة, عربي

أبو الغيط: الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة لأخذ ليبيا إلى

جهينة نيوز

أعلن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة لأخذ ليبيا إلى "بر الأمان".

وخلال كلمته في افتتاح القمة الأفريقية، اعتبر أبو الغيط أن الأولوية لحل الأزمة في ليبيا لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية.

وأشار أبو الغيط إلى أن التنمية الشاملة للمجتمعات هي أساس تحقيق الأمن والاستقرار وأن "إسكات البنادق" يتلاقى مع أولويات الجامعة العربية.

وتنعقد القمة الأفريقية في دورتها الثالثة والثلاثين في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا"، وحضر الأمين العام للجامعة العربية بدعوة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه.


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