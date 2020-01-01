لا يمكن رصدها.. سلاح الجو الإيراني يكشف عن خطة "الشبح"!

جهينة نيوز

أعلن سلاح الجو الإيراني مساء أمس السبت عن إعداد خطة لتصنيع مقاتلات حربية مقاتلة "شبح" لا يمكن لأجهزة الرادار رصدها.

وقال قائد سلاح الجو الإيراني، أمير نصير زاده، "أسطولنا الجوي لا يستطيع الاختفاء عن رصد الرادارات، إلا أن خططا جديدة تم وضعها ويجري تنفيذها حاليا لتصنيع مواد تجتذب موجات أجهزة الرادار لتستطيع طائراتنا الاختفاء"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: "نعمل على تصنيع طائرات جديدة تكون تصاميمها بشكل تستطيع الاختفاء عن أجهزة الرصد والمراقبة"، مشيرا إلى أنه تم تصنيع 10 مقاتلات "كوثر" محلية الصنع لغاية الآن، وستشارك ثلاث منها في الاستعراض العسكري الخاص بيوم الجيش في الـ17 من نيسان القادم

ولفت القائد العسكري إلى "إحراز بلاده تقدما في مشروع تصنيع صواريخ كروز جوية"، معربا عن أمله "بإزاحة الستار عنه في العام المقبل الذي يبدأ في 21 اذار".