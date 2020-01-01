فريدمان: أي ضم لأراض فلسطينية حالياً سيعرض الخطة الأمريكية للخطر

جهينة نيوز

قال السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال، ديفيد فريدمان، إن أي ضم لأراض فلسطينية حالياً سيعرض الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط للخطر.

وأضاف فريدمان: إنّ رسم خرائط حدود "إسرائيل" وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، تقوم به لجنة إسرائيلية- أمريكية مشتركة، مشدداً على أن أي إجراء أحادي لن تعترف به واشنطن.

وبالتوازي مع هذا التصريح، قال رئيس الوزراء في كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو إنه سيحصل على دعم أمريكي لتطبيق القانون "الإسرائيلي" في غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات اليهودية في الضفة كلها من دون استثناء، مضيفاً أنهم في خضم عملية رسم الخرائط الميدانية التي ستكون وفقاً لخطة ترامب جزءاً مما أسماه "دولة إسرائيل".

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، حيث اعتقلت، اليوم، أربعة فلسطينيين بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عاماً في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.