جاكي شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس "كورونا"

الأحد, 9 شباط 2020 الساعة 12:44 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جاكي شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس

جهينة نيوز

وعد الممثل الصيني جاكي شان بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا.

ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.

وقال جاكي شان "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".

يذكر أنه يتم اختبار عقار روسي الصنع "تريازافيرين"، وحسب بيانات المجلة الطبية "فيدميكوم" فإن الدواء فعال ضد 15 سلالة من فيروس الأنفلونزا.

ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخص في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس.

سبوتنيك


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا