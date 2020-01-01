جاكي شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس "كورونا"

جهينة نيوز

وعد الممثل الصيني جاكي شان بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا.

ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.

وقال جاكي شان "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".

يذكر أنه يتم اختبار عقار روسي الصنع "تريازافيرين"، وحسب بيانات المجلة الطبية "فيدميكوم" فإن الدواء فعال ضد 15 سلالة من فيروس الأنفلونزا.

ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخص في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس.

سبوتنيك