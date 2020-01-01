في الوقت القاتل 3 +90.. الجزائري سليماني يمنح موناكو فوزاً ثميناً

الأحد, 9 شباط 2020 الساعة 12:27 | رياضة, كرة القدم

في الوقت القاتل 3 +90.. الجزائري سليماني يمنح موناكو فوزاً ثميناً

جهينة نيوز

حقق نادي موناكو فوزاً ثميناً وصعباً على مضيفه أميان (2-1)، خلال مباراة جمعتهما، أمس الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبادر أصحاب الأرض لافتتاح باب التسجيل مبكراً، بهدف حمل توقيع سيرو غيراسي، في الدقيقة التاسعة، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أدرك وسام بن يدر هدف التعادل، ثم سجل المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، هدف الفوز لموناكو، في الوقت القاتل (3 +90)، بعدما تابع كرة من ركلة ركنية برأسه، في الزاوية اليمنى لحارس مرمى نادي أميان.

وبهذه النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، في حين بقي أميان في المرتبة الـ19 قبل الأخيرة، بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا