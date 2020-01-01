ستاري: ولّى زمن الاعتماد على عوائد النفط

جهينة نيوز:

أكد مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية، سورنا ستاري، أنّ عهد الاعتماد على عوائد النفط ولّى.

وقال ستاري في حديثه خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة جهارمحال وبختياري غرب إيران، إنّ العوائد النفطية أصبحت لا تسد نفقات تحقيق الرخاء لسكان إيران البالغ عددهم 80 مليوناً، لذا لا بدّ من تعزيز مصادر لعوائد جديدة من ضمنها الاقتصاد المعرفي.

وقال ستاري: يجب أن يتركز الاقتصاد الإيراني على أساس المصادر البشرية وخلق فرص العمل للشباب كما أنّ الابتكارات والإبداعات والمخاطرة تضفي القيمة على أنشطة الأفراد، مضيفاً: إن تجنب بيع المواد الخام وتصنيع المنتوجات بهدف إيجاد القيمة المضافة في المصادر يجب وضعها بصورة خاصة في جدول أعمال المسؤولين وواضعي الخطط والبرامج.

من جهة أخرى، قال مدير عام الشؤون الاقتصادية والمالية في محافظة يزد وسط إيران في تصريح للصحفيين إنّ التراخيص اللازمة قد صدرت لمزاولة الأنشطة في محافظة يزد في إطار 44 مشروعاً باستثمارات أجنبية من 13 دولة في مجالات الطاقة الشمسية والصحة والعلاج والصلب والإعمار الحضري والسياحة والصناعة والأدوات الصناعية.

وأوضح أنّ 24 مشروعاً من هذه المشاريع ناشطة في الوقت الحاضر وذات شريك أجنبي و 7 مشاريع ناشطة من دون شريك أجنبي و 3 مشاريع شبه ناشطة و 10 مشاريع غير ناشطة لحين معالجة بعض المشكلات من ضمنها البيئية.

وأشار إلى الترحيب الجيد من قبل المستثمرين الأجانب للاستثمار في مجال توليد الطاقة الشمسية في محافظة يزد، مضيفاً: هنالك في الوقت الحاضر 6 محطات للطاقة الشمسية ناشطة في المحافظة بطاقة 10 ميغاواط لكل منها، إضافة إلى وجود طلب لإنشاء محطة بطاقة 300 ميغاواط في هذا المجال.