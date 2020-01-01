عرقاب: تمديد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية 2020

جهينة نيوز:

كشف وزير الطاقة الجزائري، ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد عرقاب، عن قرار اللجنة التقنية لأوبك والتي أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج حتى نهاية 2020.

وأشار عرقاب إلى أن وباء كورونا أثّر سلباً على النشاطات الاقتصادية وخاصة قطاعات النقل والسياحة والصناعة في الصين بصفة خاصة وشيئاً فشيئاً في المنطقة الآسيوية وتدريجياً في العالم، مبيناً: المخاوف من فيروس كورونا ومخلفاته، أثرت سلباً على الطلب البترولي وأسواق النفط ما دفع باللجنة التقنية المشتركة للأوبك وغير الأوبك للتوصية إثر اجتماعها الذي دام ثلاثة أيام في فيينا بتمديد الاتفاق الحالي لتخفيض الإنتاج حتى نهاية هذا العام.

وأضاف عرقاب: ستتواصل المشاورات مع الدول الأعضاءفي الأوبك وغير الأوبك بغية البحث عن حلول تحظى بالإجماع وهذا على أساس اقتراح اللجنة التقنية من أجل التمكن السريع من إعادة الاستقرار للسوق ومواجهة الأزمة الحالية، مردفاً القول: الوضعية واضحة وتستلزم أعمالاً تصحيحية لمصلحة الجميع.