محمد رمضان يتسبب بفصل طيار من عمله: "مسألش فيا بتليفون"!

جهينة نيوز:

تحدث الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل بسبب الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل الواقعة التي تسببت في إيقافه عن العمل خلال رحلته التي كانت متجهة إلى الرياض في شهر تشرين الأول الماضي.

وقال أبو اليسر، في تصريح تلفزيوني لإحدى القنوات المصرية، إنه سمح لرمضان بالتقاط صورة معه خلال قيادة الطائرة وطلب منه عدم لمس أي معدات للطائرة، وعلى أساس أنها صورة شخصية، وأنه سيقوم بعرض هذه الصورة فقط لابنه (ابن الفنان) وليست للنشر، لكنّه تفاجئ أن هذه الصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مردفاً: "أول ما شوفت الصورة نشرت عرفت إن هيحصل فيها خراب بيوت".

وبين أنه لم يعترض على قرار وزير الطيران، فلا مبرر لوجود محمد رمضان معه في غرفة القيادة، مضيفاً: "مايزعجني هو أن رمضان مسألش فيا بتليفون حتى"، موضحاً أنه انتظر رمضان حتى يتواصل معه كما قال في الإعلام، وأنه حاول زيارته في مكتبه ولم يجده وأنه أخبر المحامي الخاص به أن ما فعله الفنان دمر بيوت.

وتابع الطيار: حينما أخبرت رمضان في رحلة العودة أن نشر الصورة سيؤذيني قال لي لا تقلق سأتدخل باتصالاتي لإنهاء الأزمة ولم يفعل أي شيء.