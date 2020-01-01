توقعات بهطلات ثلجية مساءً والأرصاد تحذّر من الصقيع والجليد

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية وتبقى البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كلها مرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون ممزوجة بالثلج أحياناً وتتحول الهطولات خلال ساعات المساء والليل إلى ثلجية فوق مناطق متفرقة ويصبح الجو شديد البرودة خلال ساعات الليل ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في أغلب المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام …

الأحد الأثنين الثلاثاء

دمشق 6/ناقص2 6/ناقص4 8/ناقص2

القنيطرة 4/ناقص3 4/ناقص5 6/ناقص3

درعا 8/ناقص1 8/ناقص3 10/ناقص1

السويداء 4/ناقص2 4/ناقص4 6/ناقص2

حمص 6/ناقص2 6/ناقص4 8/ناقص2

حماة 7/ناقص1 7/ناقص3 9/ناقص1

الحسكة 7/ناقص4 5/ناقص6 7/ناقص4

اللاذقية 11/2 11/2 13/5

طرطوس 11/3 11/3 13/7

حلب 6/ناقص4 5/ناقص6 7/ناقص4

ادلب 5/ناقص3 4/ناقص5 6/ناقص3

دير الزور 8/ناقص3 7/ناقص5 9/ناقص3

الرقة 8/ناقص4 7/ناقص6 9/ناقص4