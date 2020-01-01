العقاري يقدم اقتراحه للمركزي لرفع سقف القروض السكنية

جهينة نيوز:

قدم المصرف العقاري اقتراحاً إلى مصرف سورية المركزي يطلب فيه الموافقة على رفع سقف قرض شراء المسكن.

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» أكد الدكتور مدين علي- مدير المصرف أنه تم الاجتماع مع مجلس إدارة المصرف العقاري حيث تم بحث العديد من المواضيع والمقترحات لتطوير عمل المصرف وتقديم التسهيلات للمواطنين, لافتاً، إلى أن أهم المقترحات المقدمة كانت رفع سقف قروض شراء المساكن وإنشائها وإكمالها لتصل إلى 15 مليون ليرة سورية بدل 5 ملايين ليرة كما هو سقفه حالياً، إضافة لرفع عقود التدعيم والتوسع والترميم والإكساء وجميع القروض التقليدية التي تتعلق بالعقارات ستتم مضاعفتها ما بين 200 – 300%.

وحسب المدير العام، فإن فوائد القرض والمدة المحددة لاسترجاعها لن تتغير بل ستبقى على وضعها الراهن، إلا أنه تم إلغاء شرط الادخار المسبق «الوديعة» الذي كان مفروضاً لمنح جميع أنواع قروضه، ومنح ميزة إضافية لمن يرغب بإبقاء الشرط وهي تخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض1%.

وأضاف علي، تم تقديم هذا الاقتراح بعد دراستنا لسوق العقارات وملاحظة أن القروض منخفضة ولا تمكن المشتري ولا المرمم أو من لديه الرغبة بالإكساء من أن ينفذ مهمته بالكامل ضمن الأسعار المرتفعة جداً، حيث سيكون لرفع مبلغ القرض أهمية كبيرة تماشياً مع الأسعار الحالية للعقارات وتسهيلاً للمواطنين الذين يرغبون باقتناء مسكن لائق، لذلك نحن ننتظر موافقة المصرف المركزي على أمل أن يبت بهذا الاقتراح خلال الأسبوعين القادمين, مشيراً إلى أن المصرف يقدم حوالي 9 أنواع من القروض، تضم القروض السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن الاصطيافية.