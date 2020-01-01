بقيمة تقديرية تقارب 8 مليارات ليرة.. عقود أعمال هيكل وإكساء جزئي ل 6 أبراج سكنية في ضاحية الفيحاء بالديماس

جهينة نيوز:

أكد المهندس أيمن مطلق المدير العام المكلف بإدارة المؤسسة العامة للإسكان أن الأعمال في ضاحية الفيحاء السكنية تسير حسب البرنامج الزمني المتفق عليه وذلك بالنسبة للموقع العام وأعمال الخدمات والمرافق مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية الجهة المنفذة، والتي أنهت عقدها بقيمة تقديرية ٣،٤ مليار ليرة، من دون احتساب فروقات الأسعار، ويتم الآن استكمال عقدي تنفيذ شبكتي المياه والهاتف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واضاف لصحيفة الثورة أن أبنية سكن الادخار هي قيد الاستلام المؤقت، حيث انتهت أعمال الهيكل لـ ٩ أبنية طابقية، تتضمن ١٤٠ شقة سكنية، ويتم الآن التعاقد لإستكمال أعمال الاكساء، حيث تسلم هذه الأبنية بنسبة اكساء جزئي ٨٠ %.

بدوره أوضح المهندس مجدي السيروان مدير فرع الديماس بالمؤسسة العامة للإسكان أنه يتم التحضير لاضابير عقود أعمال هيكل وإكساء جزئي لستة أبراج سكنية، أي ٢١٦ شقة وبقيمة تقديرية تقارب ٦ مليارات ليرة، إضافة إلى أنه تم التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير فرع درعا والقنيطرة لتنفيذ ٣ محاضر هيكل وإكساء جزئي بقيمة تقديرية تقارب الملياري ليرة ١٠٨ شقة سكنية والعقد حالياً قيد التصديق بالوزارة.

وتبلغ المساحة التقديرية بضاحية الفيحاء حوالي ١٥٠ هكتاراً، وقد تم إعداد المخطط التنظيمي لها مقسماً إلى ١٣ جزيرة وتستوعب حوالي ١١٠٤٦وحدة سكنية وبكثافة قدرت ب ٣٦٨ نسمة عالهكتار، وقد بلغ عدد المقاسم السكنية ٣٧١ مقسماً موزعة على ٢٠٥ مقاسم برجية بارتفاع تسعة طوابق، و١٦٦ مقسماً طابقياً بارتفاع خمسة طوابق، وقد لحظ المخطط التنظيمي العديد من الخدمات التجارية و التعليمية و الادارية و الثقافية والدينية.